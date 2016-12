National Geographic People 11:10 bis 11:55 Dokusoap Amische auf Abwegen Das Leben auskosten USA 2010 2016-12-20 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die ehemaligen Amischen in Columbia verlassen ihre Familie als Jugendliche und kommen in eine moderne Welt ohne die gewohnten Strukturen und Regeln. Als die Gruppe etwas sehr Tragisches erlebt, muss Mose Gingerich die Gruppe zusammenzuhalten. Als Amisch-Kindern wurde ihnen beigebracht "Schlimmes zu vergessen und weiterzumachen", weshalb es der Gruppe nun schwerfällt, die Trauer anzunehmen. Mose bringt alle näher zusammen, indem er die Gemeinschaft dazu bringt, sich ihrer Zerbrechlichkeit bewusst zu werden. Darüber hinaus hilft er Amos zu erkennen, wie wichtig Familie und Bildung sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amish: Out of Order Altersempfehlung: ab 12