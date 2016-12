Disney Cinemagic 17:30 bis 18:50 Trickfilm Toy Story USA 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andy liebt es mit all seinen Spielzeugen zu spielen, doch sein absoluter Favorit ist der Cowboy Sheriff Woody. Er hat im Kinderzimmer das Sagen. Was Andy aber nicht weiß, ist, dass all seine Spielzeuge zum Leben erwachen sobald er aus dem Raum geht. Kurz vor dem Umzug von Andys Familie bekommt der Junge den neuen Space-Ranger Buzz Lightyear geschenkt. Woody und seine Freunde befürchten, dass ihr Besitzer das neue Geschenk bevorzugen wird. Und tatsächlich: Andy, aber auch die anderen Spielzeuge sind begeistert von Buzz. Nur Woody sieht in dem neuen Liebling der anderen eine Konkurrenz und versucht aus Eifersucht ihn wieder loszuwerden. Der stolze Cowboy versucht alles um Andys Herz zurück zu gewinnen. Er geht sogar so weit, dass er Buzz in die Nähe vom Nachbarjungen Sid bringt, der nicht gerade zimperlich mit Spielzeug umgeht. Es kommt zu verschiedenen Konflikten zwischen Buzz und Woody, bis ihnen schließlich klar wird, dass sie nur gemeinsam gegen den bösen Nachbarjungen ankommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Woody) Walter von Hauff (Buzz Lightyear) Hartmut Neugebauer (Charlie Naseweis) Peter Thom (Slinky) Ernst Wilhelm Lenik (Rex) Alexandra Mink (Porzellinchen) Michael Rüth (Specky) Originaltitel: Toy Story Regie: John Lasseter Drehbuch: Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen, Alec Sokolow Musik: Randy Newman