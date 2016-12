Disney Cinemagic 14:00 bis 15:15 Trickfilm TinkerBell - Das Geheimnis der Feenflügel USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Winterwald ist für Tinkerbell und die andere Feen der warmen Jahreszeiten ein mysteriöser und verbotener Ort. Von der Schönheit der kalten Jahreszeit angezogen, schleicht sich die neugierige Tink dennoch in die Winterwelt und etwas Außergewöhnliches passiert: Ihre Feenflügel beginnen zu glitzern. Ausgestattet mit einem warmen Mantel macht sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Feenflügel und erlebt ihr größtes Abenteuer als ihr Tal in Gefahr gerät und der Feenstaubbaum durch das ewige Eis der Winterwelt bedroht wird. Für Tinkerbell und die anderen Feen der warmen Jahreszeiten ist der Winterwald ein mysteriöser und verbotener Ort in dem die Winter-Feen leben. Sommer- und Winter-Feen ist es nicht gestattet, die Grenzen des jeweils anderen Reiches zu überqueren, denn dabei könnten ihre zerbrechlichen Flügel beschädigt werden. Von der Schönheit des Winters angezogen, schleicht sich die neugierige Tink dennoch in die Winterwelt und etwas Außergewöhnliches passiert: Ihre Feenflügel beginnen zu leuchten und zu glitzern. Ausgestattet mit einem warmen Mantel macht sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Feenflügel und dem größten Abenteuer ihres Lebens. Als das ganze Tal der Feen in große Gefahr gerät und der Feenstaubbaum durch das ewige Eis der Winterwelt bedroht wird, liegt es an Tinkerbell und ihren Freunden die Zukunft aller Feen zu retten. Die Stimme von Tinkerbells Schwester Periwinkle wird von der erfolgreichen Sängerin Mandy Capristo gesprochen, die zudem auch alle Lieder im Film, sowie den Abspannsong "The great divide" singt. Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann spricht Periwinkles beste Freundin, die geheimnisvolle Frost-Fee Spike und gibt damit ihr Debüt als Synchronsprecherin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Mae Whitman (Tinker Bell) Lucy Hale (Periwinkle) Timothy Dalton (Lord Milori) Jeff Bennett (Dewey / Clank) Lucy Liu (Silvermist) Raven-Symoné (Iridessa) Megan Hilty (Rosetta) Originaltitel: Secret of the Wings Regie: Bobs Gannaway, Peggy Holmes Drehbuch: Bobs Gannaway, Peggy Holmes, Ryan Rowe, Tom Rogers Musik: Joel McNeely