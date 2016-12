Disney Cinemagic 08:40 bis 10:10 Trickfilm Der Glöckner von Notre Dame USA 1996 Nach dem Roman von Victor Hugo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris, im 15. Jhd. Zurückgezogen fristet der buckelige Quasimodo im Glockenturm der Kathedrale Notre Dame sein Dasein. Die einzigen Freunde, mit denen er sich unterhalten kann, sind die sprechenden Steinfiguren Victor, Hugo und Laverne. Als er sich eines Tages vor die Pforten des Gotteshauses wagt, ist er hilflos den Demütigungen des Pöbels ausgesetzt. Nur die bezaubernde Tänzerin Esmeralda eilt ihm zu Hilfe. Doch damit ziehen die beiden den Zorn des mächtigen Richters Frollo auf sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: André Eisermann (Quasimodo) Carin C. Tietze (Esmeralda) Ute Lemper (Esmeralda (Gesang)) Klausjürgen Wussow (Claude Frollo) Heinz Rennhack (Clopin) Originaltitel: The Hunchback of Notre Dame Regie: Gary Trousdale, Kirk Wise Drehbuch: Tab Murphy, Irene Mecchi, Bob Tzudiker, Noni White, Jonathan Roberts Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 6