Kundun USA 1997 Nominiert für vier Oscars® Nominiert für einen Golden Globe "Kundun" erzählt in farbenprächtigen Bildern die eindrucksvolle Geschichte des Bauernjungen Tenzin Gyatso, der im Alter von zwei Jahren durch Mönche in einem tibetischen Bergdorf entdeckt und als Wiedergeburt Buddhas zum 14. Dalai Lama erhoben wird. Jahrelang wird er von den weisesten Gelehrten seiner Nation auf die Verantwortung als geistiges und politisches Oberhaupt seines Volkes vorbereitet. Er ist fünfzehn, als die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet einmarschiert. Vor der schwerwiegenden Entscheidung, ob sein Volk die Philosophie des Pazifismus aufgeben soll, entscheidet er sich weiterhin für das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Scorsese drehte das bildgewaltige Epos mit Liebe zum Detail und viel Sensibilität für den buddhistischen Glauben. Die Darsteller sind fast ausschließlich Exil-Tibeter, die teilweise aus dem direkten Umfeld des Dalai Lamas stammen. Schauspieler: Tenzin Thuthob Tsarong (erwachsener Dalai Lama) Gyurme Tethong (10-jähriger Dalai Lama) Tulku Jamyang Kunga Tenzin (5-jähriger Dalai Lama) Tencho Gyalpo (Mutter des Dalai Lama) Sonam Phuntsok (Reting Rinpoche) Tsewang Migyur Khangsar (Vater des Dalai Lama) Robert Lin (Vorsitzender Mao) Originaltitel: Kundun Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Melissa Mathison Kamera: Roger Deakins Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 6