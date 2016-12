Kinowelt 20:15 bis 21:50 Komödie Bullets over Broadway USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® 1 Golden Globe Nominiert für 5 Oscars® Um sein erstes Stück am Broadway herauszubringen, lässt sich Jungautor David Shayne auf einen riskanten Pakt mit der Unterwelt ein: Der Mafia-Boss Nick Valenti spendiert ihm eine Starbesetzung, unter der Voraussetzung, dass seine Geliebte - die erschreckend unbegabte Olive - die Hauptrolle spielt. Während der Proben erfährt Davids blutleeres Stück unvorhergesehene Änderungen. Denn plötzlich bekommt er einen ebenso unerwarteten wie begnadeten Ghostwriter. Der 24. Spielfilm des legendären Woody Allen: eine bei ihrer Premiere überschwänglich als kreativer Triumph gefeierte Komödie, angesiedelt in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts. Dianne Wiest erhielt für ihren Auftritt einen Oscar® als beste Nebendarstellerin. "In den Wilden 20ern angesiedelte Komödie, die zwei scheinbar unvereinbare Welten, die Boheme des Broadway und den schießwütigen Mob, auf logische Weise zusammenführt. Ein rundum gelungenes Filmvergnügen." (Quelle: FILMDIENST) "Perfekte Unterhaltung und pausenlose Lachangebote mit geistreichen Themen- und Dialogstreichen. Ein Salto mortale von Filmkunst und Komödie. Ein mitreißend unbeschwertes Meisterwerk." (Quelle: Fischer-Filmalmanach) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (David Shayne) Dianne Wiest (Helen Sinclair) Chazz Palminteri (Cheech) Jennifer Tilly (Olive Neal) Jim Broadbent (Warner Purcell) Mary-Louise Parker (Ellen) Jack Warden (Julian Marx) Originaltitel: Bullets Over Broadway Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen , Douglas McGrath Kamera: Carlo di Palma Musik: Jerome Kern, Cole Porter, Richard Rodgers

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.