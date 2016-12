Kinowelt 14:05 bis 15:30 Komödie Max und Moritz Reloaded D 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als die Hamburger Problemkids Max und Moritz mit geklautem Auto und den minderjährigen Töchtern des Senators erwischt werden, verbannt sie das Jugendamt zur Erziehung in ein ehemaliges Militär-Camp in Thüringen. Die beiden Ex-NVA-Offiziere Axel und Henry sollen den Lausbuben wieder Zucht und Ordnung beibringen. Doch die schwulen Ausbilder sind den aufmüpfigen Rotzlöffeln nicht gewachsen. Erst bei dem sadistischen Luden "Mörder-Hanne" vergeht den Jungs das Lachen. Zum Glück eilen die sexbesessene Mutter der beiden und ihre engelsgleiche Sozialarbeiterin Paula schon zur Rettung herbei... Radikale Anarcho-Komödie im wilden Osten mit "City"-Sänger Tony Krahl und "Prinzen"-Frontmann Sebastian Krumbiegel als schwule Ex-NVA-Soldaten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Michael Müller (Moritz Reischke) Willi Gerk (Max Reischke) Katy Karrenbauer (Mutter Rita Reischke) Franziska Petri (Sozialbeamtin Paula Winter) Sebastian Krumbiegel (Axel Schultz) Toni Krahl (Henry Maschke) Ben Becker (Mörder-Hanne) Originaltitel: Max und Moritz Reloaded Regie: Thomas Frydetzki, Annette Stefan Drehbuch: Eckhard Theophil, Thomas Frydetzki, Laurens Straub Kamera: Jens Harant, Dany Schelby Musik: Beckmann Altersempfehlung: ab 16