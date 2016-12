Kinowelt 07:45 bis 09:40 Drama The Go-Between GB 1970 Nach dem Roman von L.P. Hartley 16:9 20 40 60 80 100 Merken Goldene Palme, Cannes Nominiert für einen Oscar© Nominiert für einen Golden Globe Großbritannien um 1900: Der zwölfjährige Leo Colton verbringt den Sommer im Landhaus der wohlhabenden Familie seines Schulfreundes Marcus. Als dieser krank wird, nimmt sich stattdessen Marcus' ältere Schwester Marian seiner an. Marian ist bildhübsch und schon bald beginnt Leo, für sie zu schwärmen. Deshalb liegt es auch nicht fern, dass er ihr die Bitte, einen Brief für sie zu überbringen, nicht abschlägt. Von Stund an fungiert Leo als Kurier zwischen Marian und ihrem heimlichen Geliebten Ted Burgess. Nach einiger Zeit fliegt allerdings die Tarnung auf und Marians Mutter kommt dem Geheimnis auf die Spur. Und Liebschaften dieser Art sind in der Gesellschaft dieser Zeit gar nicht gern gesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Christie (Marian) Alan Bates (Ted Burgess) Margaret Leighton (Mrs. Maudsley) Michael Redgrave (Leo Colston als alter Mann) Dominic Guard (Leo Colston) Edward Fox (Hugh Trimingham) Richard Gibson (Marcus) Originaltitel: The Go-Between Regie: Joseph Losey Drehbuch: Harold Pinter Kamera: Gerry Fisher Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 6