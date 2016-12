Disney XD 22:15 bis 22:40 Trickserie Disneys American Dragon Haarige Weihnacht USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake ist genervt: Er will Heiligabend nicht an den doofen Weihnachtstraditionen seiner Familie teilnehmen. Doch als er ein Baby-Bigfoot rettet, das von seiner Familie getrennt wurde, wird ihm eins bewusst: wie wichtig es ist, eine Familie zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Chris Parrish Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6

