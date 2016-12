Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 88 Der flinke Zusteller / Das Trampolin Abenteuer USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb bauen ihre Version eines perfekten Freizeitparks. Doofenschmirtz baut einen Saft-inator, um das Rathaus in Saft zu verwandeln, aber seine Pläne werden von Paul, einem unglücklichen Paketzusteller durchkreuzt. Nachdem er jedoch dabei behilflich ist Doofenschmirtz zu besiegen, fängt er an seinen Job zu mögen. Phineas und Ferb bauen eine Anti Gravitationsmaschine, um Trampoline schwerelos zu machen. Candace beschießt sich aus Versehen selbst damit, und muss dann versuchen, nicht wegzufliegen, während Jeremys Familie auf einen Brunch vorbeikommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire

