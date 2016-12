Disney XD 05:35 bis 06:00 Trickserie Disneys American Dragon Meine Liebste, mein Feind USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Unsere Helden fahren unter Aufsicht von Prof. Rotwood ins Skilager. Auch Rose ist in der Schülergruppe, und Jake will ihr endlich sagen, dass er der American Dragon ist. Doch er kommt nicht dazu, weil Brad Rose belagert. Trixie ist misstrauisch. Alle Zeichen sprechen dafür, dass das Jäger-Girl mit im Skilager ist, also eine Schülerin sein muss. Die Beweislast ist erdrückend: Rose ist das Jäger-Girl. Jake ist tief getroffen. Ausgerechnet das Mädchen, in das er verliebt ist, soll seine Erzfeindin sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Laura McCreary Altersempfehlung: ab 6