National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation MARS Schwere Entscheidung USA 2016 2016-12-18 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 2037 bringt eine schreckliche Tragödie in der Kolonie jeden auf dem Mars und auf der Erde dazu, die ganze Mission infrage zu stellen. Während Olympus Town versucht, die Krise zu meistern und die Mission fortzusetzen, ringt das Steuerungsteam auf der Erde mit der Entscheidung, sie zu beenden. In der Gegenwart versucht das Weltraumunternehmen SpaceX zum wiederholten Mal eine Raketentechnologie auf den Markt zu bringen, mit der die Menschen zum roten Planeten reisen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mars

