National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Blitz getroffen CDN 2005 2016-12-18 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Um die Ölreserven der Nordsee anzuzapfen, müssen Bohrinselarbeiter hunderte Kilometer per Hubschrauber zurücklegen. Dabei sind sie den trügerischen Wetterverhältnissen ausgeliefert. So schien es nur eine Frage der Zeit, bis es zur Katastrophe kommen würde. Am 19. Januar 1995 die Gewissheit: Ein Hubschrauber gerät über der Nordsee in einen schweren Sturm. Plötzlich schlägt der Blitz ein. In einem waghalsigen Manöver müssen die Piloten mit 18 Mann in der eisigen Nordsee notlanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Rene Anobis (Ed Trimble) Geoff Lowe (Brian Backhouse) Kevin Lewis (AAIB Investigator) J.P. Carriere (H.O. Officer) Trent Ings (Co-pilot) Scott Wickware (Rob Buchan) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Jim Kaufman Drehbuch: Heather Forrester Musik: Anthony Rozankovic

