National Geographic 08:35 bis 08:55 Dokumentation Mapology - Verrückte Fakten Sex Drive USA 2014 2016-12-22 21:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie oft hat der Durchschnittsbürger Sex im Jahr? Gibt es Hotspots, an denen das Verlangen besonders ausgeprägt ist oder aber komplett lustbefreite Zonen? In welchen Ländern findet man die meisten Fremdgänger? Kal Penn begibt sich in dieser Episode von "Mapology - Verrückte Fakten" auf die Spuren von Liebe und Leidenschaft und fördert bei seinen Recherchen viele überraschende und amüsante Fakten zutage. Außerdem erklärt er anhand anschaulicher Grafiken, was genau der Sex mit unserem Körper macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Big Picture with Kal Penn