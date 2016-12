National Geographic 05:15 bis 06:05 Dokumentation Antarctica: Forschung am Limit Schwere Zeiten USA 2016 2016-12-24 12:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Diverse technische Störungen machen den Wissenschaftlern in der Antarktis zu schaffen. Während das Team von Mount Erebus einen Fehler in der Computerausrüstung beheben muss, hat ein Eisbrecher der United States Coast Guard einen schweren Motorausfall. Knapp 70 Kilometer vom Hauptquartier Scott Base entfernt sieht ein weiteres Team seine 80.000 Dollar teure Drohne wegen heftiger Winde in Gefahr. Zumindest die Gruppe am Ross-Schelfeis kann endlich wieder ihre ursprüngliche Mission verfolgen, nachdem sich der Sturm gelegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Continent 7: Antarctica Regie: J.J. Kelley