Universal Channel 11:30 bis 13:45 Tragikomödie Rain Man USA 1988 Stereo 16:9 Der Autohändler-Yuppie Charlie Babbit erfährt nach dem Tod des ungeliebten Vaters von der Existenz eines Bruders namens Raymond, der als Alleinerbe des Familienvermögens eingesetzt wurde. Raymond ist Autist und lebt in einem Heim für Behinderte. Mit dem Plan, seinen Erbteil von den Anwälten zu erpressen, entführt Charlie den Bruder und flüchtet mit ihm auf dem Highway durch die Staaten. Auf Reisen lernt er den ungleichen Bruder lieben und will sich schließlich nicht mehr von ihm trennen. Ärzte, Anwälte und Raymonds Entscheidungsunfähigkeit überzeugen ihn eines Besseren. Schauspieler: Dustin Hoffman (Raymond Babbitt) Tom Cruise (Charlie Babbitt) Valeria Golino (Susanna) Gerald R. Molen (Dr. Bruner) Jack Murdock (John Mooney) Michael D. Roberts (Vern) Ralph Seymour (Lenny) Originaltitel: Rain Man Regie: Barry Levinson Drehbuch: Barry Morrow, Ronald Bass Kamera: John Seale Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12