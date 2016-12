FOX 17:30 bis 18:15 SciFi-Serie Doctor Who Zusammengewürfelt GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Für Amy und Rory stellt sich nach zahlreichen Abenteuern mit dem Doktor die Frage, ob sie weiter mit ihm reisen sollen. Oder ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen und wieder ein "normales" Leben auf der Erde zu führen? Während die beiden noch grübeln, erscheinen plötzlich rund um die Welt Milliarden kleiner schwarzer Würfel. Selbst der Doktor kann Sinn und Zweck der offenbar harmlosen Artefakte nicht ergründen. Ein ganzes Jahr geht ins Land, bevor die Würfel plötzlich eine ungeahnte Aktivität entfalten. Der Doktor hat die Gefahr, die von ihnen ausgeht, dramatisch unterschätzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory Williams) Mark Williams (Brian Williams) Jemma Redgrave (Kate Stewart) Steven Berkoff (Shakri) Selva Rasalingam (Ranjit) Originaltitel: Doctor Who Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Gavin Struthers Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12