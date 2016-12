ATV 2 20:15 bis 22:05 Thriller Hard Rain USA, GB, DK, F, J, NZ, D 1998 2016-12-19 00:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach tagelangen schweren Regenfällen droht ein Staudamm in der Nähe des Städtchens Huntington zu brechen. Um niemanden unnötig zu gefährden, evakuiert die Nationalgarde daraufhin alle Einwohner und hinterlässt die Ortschaft menschenleer. Für den professionellen Verbrecher Jim und seine Männer ist Huntington daher wie ein Geschenk auf dem Silbertablett: denn nun können sie seelenruhig plündern und stehlen, ohne Gefahr zu laufen, dabei erwischt zu werden. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf einem gepanzerten Transporter, mit dem die Bargeldbestände der Stadt in Sicherheit gebracht werden sollen. Doch weder Jim noch seine Handlanger rechnen mit dem erbitterten Widerstand des Fahrers Tom, der im strömenden Regen alles tut, damit ihnen das Geld nicht in die Hände fällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Jim) Christian Slater (Tom) Randy Quaid (Sheriff Mike Collins) Minnie Driver (Karen) Edward Asner (Charlie) Richard Dysart (Henry Sears) Betty White (Doreen Sears) Originaltitel: Hard Rain Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Graham Yost Kamera: Peter Menzies Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16