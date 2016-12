ATV 2 14:05 bis 15:00 Serien Las Vegas Der Schein trügt USA 2004 Stereo Merken Mike trifft im Montecito überraschend auf seine Traumfrau Nina, die ihm am College das Herz gebrochen hat. Mit Nessas tatkräftiger Unterstützung versucht er sie zurückzuerobern. Unterdessen muss sich Sam einer besonderen Herausforderung stellen, als ein Immobilienmagnat zu Gast ist, der an einer schweren Bakterienphobie leidet. Der Schock bei Delinda und Danny ist groß, als sie Hotelgast Peter tot in seinem Bett vorfinden. Da er einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, geht die Polizei von Selbstmord aus. Delinda kannte jedoch Peter und glaubt nicht, dass er sich das Leben genommen hat. Gemeinsam mit Ed und Danny versucht sie herauszufinden, was tatsächlich passiert ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: James A. Contner Drehbuch: Kim Newton Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12