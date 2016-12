ATV 11:40 bis 12:35 Actionserie Revolution Alte Freunde, neue Feinde USA 2013 2016-12-20 06:15 Stereo Merken Monroe hat Rachel gefangen genommen und zwingt sie dazu, ihm Zutritt zu Level 12 des Towers zu verschaffen. Als der Aufzug jedoch plötzlich bei Level 11 stehen bleibt, kommt es zu einer blutigen Auseinandersetzung mit den bewaffneten Bewachern des Towers. Rachel und Monroe können in einen Sicherheitsraum flüchten, in dem es zur Konfrontation zwischen den beiden kommt. Währenddessen unternehmen Jason und Neville ein Ablenkungsmanöver, um Miles, Charlie und Aaron Zugang zum Tower zu verschaffen. Die Gruppe kämpft sich durch, nur um vor neuen Problemen zu stehen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Tim Guinee (Ben Matheson) Anna Lise Phillips (Maggie) Giancarlo Esposito (Major Tom Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Fred Toye Drehbuch: David Rambo, Jim Barnes Kamera: David Stockton Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12