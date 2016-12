SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Kautschuksammler und Klimasünder. Das "Reservat Chico Mendes" in Brasilien Merken Seinem Namen begegnet man im brasilianischen Bundesstaat Acre auf Schritt und Tritt: Chico Mendes. Der Kautschuksammler kämpfte für die schonende Nutzung und den Schutz des Amazonas-Regenwalds. Holzfirmen und Viehzüchter sahen dagegen in Chico Mendes ein Entwicklungshindernis, denn er organisierte den gewaltfreien Widerstand von Kautschukzapfern und Indianern gegen ihre Kettensägen. Der Urwald sei "die Quelle unserer Reichtümer", heißt es im "Manifest der Waldvölker". 1988 wurde Chico Mendes ermordet. Das erste Reservat im Amazonasgebiet ist nach ihm benannt. Doch die Menschen, die im und vom Regenwald leben, kämpfen heute mit zahlreichen Schwierigkeiten. So bedroht ein Klimaschutzprogramm namens REDD die traditionelle Lebensweise der Indianer Acres. Klimasünder können sich damit einen Ablass erkaufen. In Google-Kalender eintragen