hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Andrew Ranicki, "Literaturpapst-Sohn" Merken Andrew Ranicki ist Mathematikprofessor in Schottland, verheiratet mit einer amerikanischen Paläontologin, Vater einer erwachsenen Tochter und inzwischen auch Opa eines anderthalbjährigen Enkels. In mathematischen Fachkreisen ist er bekannt als Spezialist für algebraische Chirurgie, einem Mittelding zwischen Algebra und Geometrie. Für alle anderen zumindest in Deutschland ist er der Sohn des Literaturpapstes Marcel Reich-Ranicki und seiner Frau Teofila. Vor drei Jahren ist der wortgewaltige Kritiker hochbetagt gestorben, sein Sohn hält die Erinnerung wach. Auch, indem er vom Leben seiner Eltern erzählt. Zum Beispiel, dass die Reich-Ranickis auf Sylt mit Walter Jens Urlaub machten, den es als Asthmatiker an die Nordsee zog. Oder dass sein Vater gern mit Siegfried Lenz schwimmen ging. Oder auch, dass die Eltern Freundschaften zu Politikern pflegten, zum Christdemokraten Walter Leisler-Kiep beispielsweise oder auch zu Petra Roth, Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeisterin. Und Andrew Ranicki erzählt auch, warum sein Vater nie mit seinem Kleidungsstil einverstanden war. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andrea Seeger