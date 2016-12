NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 19. Dezember 1741: Der Todestag des Kapitäns und Entdeckers Vitus Bering Merken Wer Landkarten des nördlichen Pazifikgebiets studiert, wird mehr als einmal auf seinen Namen stoßen: Beringmeer, Beringstraße, Beringinsel - sie alle sind benannt nach dem Seefahrer Vitus Bering, der im 18. Jahrhundert diese Region erforschte. Geboren wird Bering um 1680 in Dänemark. Als junger dänischer Seeoffizier heuert er 1703 in der von Zar Peter dem Großen neu geschaffenen russischen Flotte an. Seine Leistungen im Großen Nordischen Krieg gegen Schweden überzeugen den Zaren und so betraut er Bering mit einer wichtigen Forschungsmission. Er soll herausfinden, ob es östlich der gerade entdeckten Halbinsel Kamtschatka einen Landweg von Asien nach Amerika gibt. In mehreren Expeditionen erforscht Bering die nördliche Seeregion zwischen den beiden Kontinenten. Zeitgenossen nennen ihn den "Kolumbus des Zaren". Seine letzte Expedition kostet Vitus Bering im Winter 1741 das Leben, kurz, nachdem er als erster Europäer der Neuzeit Alaska entdeckt hat. Sein Schiff strandet an der heute nach ihm benannten Beringinsel rund 170 Kilometer östlich von Kamtschatka. In Google-Kalender eintragen