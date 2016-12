DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges In Concert 10. Nordic Christmas Tour "Julerosen". Helene Blum und Harald Haugaard mit Gästen Merken Der Christrose ist die diesjährige Weihnachtstournee "Julerosen" des dänischen Folkmusikerehepaares Helene Blum und Harald Haugaard gewidmet. Bereits zum 10. Mal haben die beiden Künstler weihnachtliche Lieder aus Skandinavien zusammengetragen und interpretieren sie zusammen mit fünf befreundeten Musikern aus Finnland, Schweden und Dänemark. In den Liedern geht es dabei u.a. nach Schweden, wo der Heilige Staffan seine Pferde durch verschneite Wälder treibt oder nach Kopenhagen, wo ein kleines Mädchen Schwefelhölzer verkauft. Wie in den Vorjahreskonzerten wechseln sich auch in "Julerosen" skandinavische Weihnachtslieder und Kompositionen von Helene Blum und Haurald Haugaard miteinander ab. Die musikalische Klammer ergibt sich aus den stimmungsvollen, akustischen (Folk-)Arrangements, die den hervorragenden Instrumentalisten genügend Raum bieten, ihre Virtuosität behutsam unter Beweis zu stellen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Holger Beythien Gäste: Gäste: Timo Alakotila (Piano), Tapani Varis (Kontrabass), Leo Svensson (Cello), Mikkel Grue (Gitarren), Sune Rahbek (Percussion)