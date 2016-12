Deutschlandfunk 17:35 bis 18:00 Sonstiges Kultur heute Berichte, Meinungen, Rezensionen U.a.: "Schere Faust Papier" - Ersan Mondtag inszeniert Michel Decars neues Stück am Hamburger Thalia Theater Merken U.a.: "Schere Faust Papier" - Ersan Mondtag inszeniert Michel Decars neues Stück am Hamburger Thalia Theater In Google-Kalender eintragen