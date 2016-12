ORF 1 05:25 bis 06:00 Comedyserie Mr. Sunshine Selbsthilfe USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im Glauben, damit besonders sexy auszusehen, hat Ben sich einen Hut zugelegt. Niemand teilt jedoch diese Ansicht - außer Heather, die ganz hingerissen ist. Roman nimmt deshalb an, Ben habe eine Affäre mit Heather und reagiert äußerst eifersüchtig. Derweil wird Alice' großes Vorbild, der Selbsthilfe-Guru Terry Hunter, wegen Betrugs verhaftet und sagt alle Auftritte ab. Alice verliert durch den Vorfall ihr ganzes Selbstbewusstsein. Sie sucht nach einem neuen Idol und findet es ausgerechnet in Crystal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Perry (Ben Donovan) Andrea Anders (Alice) James Lesure (Alonzo) Nate Torrence (Roman Cohen) Allison Janney (Crystal Cohen) Portia Doubleday (Heather) David Pressman (Maskottchen Dave) Originaltitel: Mr. Sunshine Regie: Barnet Kellman Drehbuch: Sally Bradford Kamera: Michael Goi