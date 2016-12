sixx 05:30 bis 06:10 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Der Geist von Gegenüber USA 2006 16:9 HDTV Merken Melinda will ihren neuen Nachbarn Todd Darger vor einem Geist warnen, der gleichzeitig mit Todd eingezogen ist und diesem Schaden zufügen will. Doch Todd hält das natürlich für Unsinn - bis der Geist ihn von einer Leiter schubst. Nun ist Todd bereit, Melindas Hilfe anzunehmen. Sie findet heraus, dass der Geist Todd für den Mörder seiner Enkelin Stacy hält - doch sie nimmt auch Kontakt zu Stacys Geist auf und erfährt, auf welche Weise sie in Wahrheit ums Leben gekommen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) Aisha Tyler (Andrea Marino) David Conrad (Jim Clancy) Ross McCall (Todd Darger) Jonathan Banks (Lyle Chase) Dominique Swain (Stacy Chase) Dariush Kashani (Bobby Tooch) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: David Hugh Jones Drehbuch: Lois Johnson Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12