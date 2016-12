ORF 3 02:05 bis 03:15 Show Selten so gelacht - Otto Schenk A 2016 2016-12-19 04:25 Stereo 16:9 Merken Otto Schenk hat viele Erscheinungsformen, darunter Schauspieler, Opernregisseur und Lebensphilosoph. Am meisten schätzt ihn das große Publikum aber nach wie vor als Humoristen - eine Rolle, die er zeit Lebens mit großer Hingabe ausgefüllt hat, seitdem er im Kabarett unter Karl Farkas angefangen hat. Legendär sind seine gemeinsamen Auftritte mit Helmut Lohner, seine Verkörperung des Requisiteurs Josef Bieder und seine Lesungen, unter anderem von Kurt Tucholsky. ORFIII hat exklusiv den jüngsten Auftritt von Otto Schenk im Theater Akzent aufgezeichnet, in dem sein humoristischer Lebensweg wie in einem Brennglas noch einmal zu erleben ist. Mit Ausschnitten aus der Serie ?Der Untermieter?, dem Klassiker ?Selbst wenn gelacht wird?, ?Lacherfolge? und aus den Doppelconferencen mit Helmut Lohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Selten so gelacht

