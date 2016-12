ORF 3 20:15 bis 21:20 Porträt Erinnerungen: Otto Schenk A 2016 2016-12-19 23:45 Stereo 16:9 Merken Das Wiener Traditionscafé Prückl ist der Schauplatz dieser Begegnung mit der Schauspiellegende Otto Schenk - Erinnerungen an eine verfolgte Kindheit, an die Anfänge im Schauspiel, den Weg zum Publikumsliebling Klasse eins und nicht zuletzt zum bis heute anerkannten Opernregisseur. Teddy Podgorski, seit Jahrzehnten guter Schenk-Freund , entlockt dem Schauspieler so manches Bonmot, in dem sich der Glanz vergangener Theater-Zeiten spiegelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erinnerungen