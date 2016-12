ORF 3 14:40 bis 15:35 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte: Der Fall Jerichos GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Archäologe Dr. Bryant Wood glaubt, dass er Beweise für den blutigsten Abschnitt des Alten Testaments gefunden hat, den Kampf um Jericho. Konventionelle Archäologen glauben, dass Jericho verfallen war, als Josua angeblich die Stadt eroberte. Wood glaubt jedoch, dass Beweise, die in Jericho im 20. Jahrhundert ausgegraben wurden, eindeutig belegen, dass dort um 1400 vor Christus, genau zu der Zeit als Josua gelebt hat, eine blühende Stadt zerstört wurde. Das würde die biblische Erzählung beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible