ORF 1 23:15 bis 00:00 Serien Shades of Blue Drahtseilakt USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Erneut hat Stahl Harlee mit einer Wanze ausgestattet. Sie soll nicht nur Wozniaks Schuld am Tod von Saperstein beweisen, sondern auch dem geplanten großen Coup auf die Schliche kommen. Harlee gelingt es tatsächlich, dass Wozniak sie ins Vertrauen zieht. Indes führt ein mysteriöser Anruf auf Sapersteins Diensttelefon dazu, dass seine Kollegen in einen speziellen Fall hineingezogen werden. Saperstein hat einem Arzt ohne Zulassung, der kostenlos arme Menschen behandelt hat, den Rücken frei gehalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Wolfe Coleman, Tamara Becher Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin