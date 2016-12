ORF 1 08:35 bis 09:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Die Pantoffel aus Bukistan USA 1966 Merken Jeannie überredet Tony, mit ihr eine Ausstellung ihrer Heimat Bukistan anzusehen. In einer Vitrine entdeckt sie ein Paar Pantoffel, welches ihr einst von der Prinzessin von Bukistan gestohlen wurde. Ein Blinzeln reicht und die Schuhe sind wieder in Jeannies Besitz. Tony fürchtet Ärger und bemüht sich, Jeannie zu überreden, sie wieder zurückzugeben. Diese will davon jedoch nichts hören und verschwindet in ihrer Flasche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Kathee Francis (Alice) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Richard Wess