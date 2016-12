ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Barbara Rett trifft Julia Gschnitzer / "heute leben"-Adventkalender - Christine Hubka / Medizin - Darmgesundheit / Petra Hartliebs neues Buch "Winter in Wien" A 2016 2016-12-19 04:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Barbara Rett trifft Julia Gschnitzer: Kein Zweifel, auch nachdem Julia Gschnitzer sich von der aktuellen "Jedermann"-Produktion am Salzburger Domplatz verabschiedet hat, wird sie sich von dem einen oder anderen Angebot verlocken lassen - es muss jedenfalls eine Herausforderung sein, "Etwas, das mir Mühe macht, ist mir lieber als etwas, das mir leicht fällt!" Barbara Rett hat die Schauspielerin, die am 21. Dezember 85 wird, in ihrer Wahlheimat Salzburg getroffen und mit ihr über Spielen "aus dem Bauch", Vor- und Nachteile des Alters und den Ursprung ihrer Theaterleidenschaft gesprochen. "heute leben"-Adventkalender - Christine Hubka: "heute leben" öffnet im Advent jeden Tag ein Türchen zu einem interessanten Menschen - zu dessen Visionen, Ansichten abseits des Mainstreams, zu schrägen Gedanken und dem einen oder anderen einfachen Lösungsvorschlag für scheinbar unlösbare gesellschaftliche Probleme: "Ich war noch nie so gerne Pfarrerin wie im Gefängnis", sagt die evangelische Pfarrerin Christine Hubka. Denn im Gefängnis finde "Begegnung pur" ohne Schnörksel statt. Die außergewöhnliche Frau, die ihren Mann jung verloren und zwei Kinder alleine großgezogen hat, war unter anderem zehn Jahre Gemeindepfarrerin in Traiskirchen und arbeitet seit ihrer Pensionierung als ehrenamtliche Gefängnisseelsorgerin. Medizin - Darmgesundheit: Unser Darm ist ein echtes "Hochleistungsorgan". Die Verdauung ist nur eine der vielen Aufgaben, die er rund um die Uhr zu bewältigen hat. Er befreit unseren Körper von unnützen und schädlichen Stoffen. Eine ganz wichtige Funktion hat er auch als Barriere gegen Krankheitskeime. Bewusst werden wir uns dieser Tatsachen erst, wenn der Darm Probleme macht, entzündet ist und Schmerzen bereitet. Wie man ihn am besten gesund erhält und was er wirklich dazu braucht, erklärt Univ.-Prof. Dr. Christoph Gasche in "heute leben". Petra Hartliebs neues Buch "Winter in Wien": "heute leben"-Buchexpertin Petra Hartlieb hat wieder selbst ein Buch geschrieben - eine Weihnachtsromanze im winterlichen Wien der vorigen Jahrhundertwende - und Arthur Schnitzler spielt dabei auch eine Rolle! Festliche Weihnachtsdekoration: Einrichtungsexpertin Alexandra Zuckerstätter präsentiert Ideen für festlich gedeckte Weihnachtstafeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Originaltitel: heute leben