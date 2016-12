ORF 2 11:40 bis 12:05 Magazin Bewusst gesund - Das Magazin Starke Frau - Mit Beinprothese in ein neues Leben / Heiße Köstlichkeit - Teetrinken und gesund bleiben / Betreutes Wohnen - selbstständig, aber nicht allein / "Bewusst gesund"-Tipp: Diagnose und Therapie von Bauchspeicheldrüsenentzündung A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Starke Frau - Mit Beinprothese in ein neues Leben Doris Strobl leidet an einer äußerst seltenen Form von Muskelhypertrophie. Die Muskulatur in ihren Armen und Beinen wächst rasant, die Ursache dafür ist unklar. Dieses Muskelwachstum führte bei ihr zum sogenannten Entrapment-Syndrom, das im Normalfall nur bei Extremsportlern auftritt. Dabei wird die Kniekehlen-Arterie von den umliegenden Muskeln eingeengt und unterversorgt. Die Niederösterreicherin verlor dadurch ihr linkes Bein. Aufgegeben hat sie aber nie. "Bewusst gesund" hat die beeindruckende junge Frau getroffen. Gestaltung: Nadine Friedrich. Heiße Köstlichkeit - Teetrinken und gesund bleiben Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Halsschmerzen sind jetzt an der Tagesordnung und ein warmes Glas Tee kann da durchaus hilfreich sein. Es gibt eine fast unendlich große Zahl an verschiedenen Teesorten und Kräutern, denen man, mit heißem Wasser aufgegossen, gesundheitsfördernde Wirkung zuschreibt. "Bewusst gesund" hat mit Fachleuten besprochen. Gestaltung: Steffi Hawlik. Betreutes Wohnen - selbstständig, aber nicht allein Unsere Gesellschaft wird immer älter, was viele Menschen mit der Frage konfrontiert, wo und wie sie denn im vorgerückten Alter leben sollen. Wenn das Haus mit Garten oder die Wohnung nicht mehr alleine versorgt werden können, sie aber dennoch eigenständig und autonom leben wollen, kann betreutes Wohnen eine gute Möglichkeit sein. Den Bewohnerinnen und Bewohnern steht es frei, Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen und an Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen. Auch der Einsamkeit im Alter soll damit entgegengewirkt werden. "Bewusst gesund" hat ein solches Seniorenheim besucht. Gestaltung: Denise Kracher. "Bewusst gesund"-Tipp: Diagnose und Therapie von Bauchspeicheldrüsenentzündung Gürtelförmige, in den Rücken ausstrahlende heftige Schmerzen können auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine Pankreatitis, hindeuten. Sie kann akut auftreten oder einen chronischen Verlauf nehmen. Über Diagnose und Therapie informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ricarda Reinisch Gäste: Gäste: Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn Originaltitel: Bewusst gesund - Das Magazin