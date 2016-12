Schweiz 2 20:10 bis 22:00 Komödie Kiss the Coach USA 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der unbekümmerte, sympathische George (Gerard Butler) war einst ein gefeierter Fußballer. Doch mit dem vorzeitigen Karriere-Ende ist auch sein Privatleben vor die Hunde gegangen. Da wird er zufällig als Coach für das Fußballteam seines Sohnes aufgestellt. Damit macht er nicht nur bei Ex-Frau Stacie (Jessica Biel) jede Menge Punkte, sondern auch bei einer ganzen Reihe anderer attraktiver "Soccer Moms" (Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman). - "300"-Rabauke Gerard Butler in einem Gute-Laune-Cocktail aus Romantic Comedy und Sportfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (George) Jessica Biel (Stacie) Uma Thurman (Patti) Catherine Zeta-Jones (Denise) Dennis Quaid (Carl) Noah Lomax (Lewis) James Tupper (Matt) Originaltitel: Playing for Keeps Regie: Gabriele Muccino Drehbuch: Robbie Fox Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Andrea Guerra