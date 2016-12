Nick 03:00 bis 03:25 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Rache / Schulrekorde USA, D 2007 Merken Rache: Ned will sich an Loomer rächen, da er ihn reingelegt hat. Das spricht sich sofort in der ganzen Schule rum, und viele Schüler wollen daraufhin von dem "Rächer" Ned einen Tipp haben, wie sie sich an anderen Mitschülern rächen können. Ned und Cookie steigern sich immer mehr in ihre Rachegelüste rein und übertreiben die Sache maßlos. In der Zwischenzeit schwört Dirga das Volleyballteam der Schule auf das nächste schwere Spiel ein. Sheila, eine neue Mitstreiterin in ihren Reihen, provoziert pausenlos Moze und bringt erhebliche Unruhe ins Team. Zum Schluss stellt sich heraus, dass Sheila eine Spielerin des gegnerischen Teams ist und absichtlich Unruhe stiften wollte, damit das Polk-Volleyballteam verliert. Doch Sheilas Rachegelüste gehen nach hinten los, und selbst ihre eigenen Mannschaftskolleginnen sind maßlos von ihr enttäuscht. Schulrekorde: Cookies Pünktlichkeitsrekord ist in Gefahr, da er in der Klasse beim morgendlichen Namenaufrufen Musik hört. Daraufhin erhält Cookie von Sweeney einen Eintrag, dass er nicht am Unterricht teilgenommen hat. Neds Schülerakte wird immer dicker und dicker. Er hält den Rekord mit den meisten Schuleinträgen und ist offensichtlich sehr stolz darauf. Moze will sportlich einen neuen Schulrekord aufstellen und stellt in verschiedenen Disziplinen neue Höchstleistungen auf. Am Ende nimmt sie sogar an einem Ringkampfturnier der Jungs teil, aber sie verliert und verpasst dadurch den neuen Schulrekord. Dennoch geht sie in die Geschichte der Schule ein, denn sie ist das erste Mädchen in der Polk-Ringermannschaft. Zusammen mit der Unterstützung seiner Mitschüler gelingt es Cookie, Sweeney davon zu überzeugen, dass er am Unterricht teilgenommen hat. Damit ist zwar Sweeneys Rekord, immer recht zu haben, gebrochen, aber dafür sammelt er bei den Schülern viele Sympathiepunkte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Kendre Berry (Backpack Boy) Corbin Bleu (Spencer) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Adam Cagley (Lance Widget) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: David Kendall

