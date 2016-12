Nick 23:15 bis 00:00 Dokusoap Teen Mom II Too Much, Too Fast USA 2011 Merken Während Jenelle versucht herauszufinden, wie sie die Schule bezahlen kann, bricht sie Barbaras Regeln erneut. Die Fronten zwischen Corey und Leah verhärten sich, sobald sie den ganzen Tag mit den Mädels zusammen ist. Chelseas versucht vor ihrem Dad zu verheimlichen, dass Adam eingezogen ist. Kailyn beginnt mit der Schule, muss aber zuerst rausfinden, wo sie und Isaac wohnen können, falls Jos Eltern sie rausschmeißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Adam Lind (Himself) Kailyn Lowry (Herself) Leah Messer-Calvert (Herself) Jonathan 'Jo' Rivera (Himself) Corey Simms (Himself) Originaltitel: Teen Mom Regie: Allison Berg Musik: Michael Baiardi