Nick 17:05 bis 18:15 Kinderfilm Cosmo & Wanda - Ziemlich verrückte Weihnachten USA 2012 Merken Es gibt nichts Schöneres für Timmy, als anderen Wünsche zu erfüllen! Nur zu doof, dass sein großes Herz ihn manchmal in die verrücktesten Situationen bringt. Timmy hat es mit dem Erfüllen der Wünsche ein wenig übertrieben. Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, gibt es also nichts mehr zu tun für den Weihnachtsmann! Nun muss Timmy Weihnachten retten und dafür sorgen, dass sein Name von der Liste der bösen Kinder gestrichen wird. Kann Timmy das verschneite Abenteuer überstehen und Weihnachten retten? Ganzer Film 01:05:04 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Timmy Turner) Daniella Monet (Tootie) Tony Cox (Elmer the Elder Elf) Daran Norris (Timmy's Dad / Cosmo) Teryl Rothery (Timmy's Mom) Travis Turner (Dingle Dave) Devyn Dalton (Christmas Carol) Originaltitel: A Fairly Odd Christmas Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Butch Hartman, Savage Steve Holland, Ray De Laurentis, William Schifrin Kamera: Gordon Verheul Musik: Guy Moon