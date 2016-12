Nick 14:40 bis 15:05 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 142 Liebe auf den ersten Wuff / Die Frauen sind weg USA, CDN 2014 Merken Timmys Hund Sparky ist verliebt in den Nachbarhund Peaches. Doch da Dad seinen Nachbarn Dinkleberg nicht ausstehen kann, versucht Dad die Verbindu ng zu unterbinden. Um Sparky die erste Romanze doch noch zu ermöglichen, wünscht sich Timmy, dass sein Dad Peaches auch sehr mag. Mit ganz unvorhergesehenen Folgen. // Timmy, Cosmo, Dad und Mister Crocker fühlen sich von den Frauen genervt. Timmy wünscht sich, dass alle Frauen für 24 Stunden verschwinden. Doch schon bald wird den Männern klar, dass sie ohne Frauen hilflos sind. Als dann auch noch frauenlose Aliens auftauchen, wird es gefährlich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Gary Conrad, Kevin Petrilak Altersempfehlung: ab 6