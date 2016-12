TNT Film 20:15 bis 22:20 Thriller Training Day USA, AUS 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Denzel Washington und Ethan Hawke in einem oscar-pämierten Thriller: Der junge Polizist Jake Hoyt wird zum Drogendezernat versetzt und soll vom alten Hasen Alonzo Harris eingearbeitet werden. Dessen abgebrühte Art und oft impulsive Vorgehensweise beeindruckt den Neuling schnell - bis Jake herausfindet, dass Alonzo seine Uniform missbraucht, um selbst schmutzige Geschäfte abzuwickeln. Als er sich entscheidet, seinen Kollegen zu verraten, bringt Jake sich damit in Lebensgefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Det. Alonzo Harris) Ethan Hawke (Jake Hoyt) Scott Glenn (Roger) Cliff Curtis (Smiley) Dr. Dre (Paul) Snoop Dogg (Blue) Eva Mendes (Sara) Originaltitel: Training Day Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: David Ayer Kamera: Mauro Fiore Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16