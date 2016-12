N24 Doku 02:30 bis 03:15 Dokumentation Krieger der Vergangenheit: Die Weiße Kompanie GB 2016 Merken Sir John Hawkwood, Söldner und vertrauensvoller Botschafter des Englischen Königs, war nicht nur ein militärisches Genie des 14. Jahrhunderts. Doch seine erfolgreichen Strategien hätte er ohne die Hilfe der Weißen Kompanie, einer Mannschaft von Elite-Kriegern, nie in die Tat umsetzen können. Für seine Feinde galten er und seine Truppen als die "Inkarnation des Teufels" - Für diejenigen, die sich seine Dienste leisten konnten, oft als Retter in letzter Sekunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Black Ops

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 147 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 92 Min. Gotthard (1)

Drama

ZDF 01:50 bis 03:20

Seit 72 Min.