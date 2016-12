N24 Doku 14:05 bis 15:00 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in Port-au-Prince CDN 2014 Merken Obwohl in der Hauptstadt Haitis zahlreiche Verkehrsregeln herrschen, halten sich die Fahrer und Fußgänger nicht daran. Dabei hätten die Straßen von Port-au-Prince durchaus Ordnung nötig: Dutzende Gemüsestände überschneiden sich mit der Fahrbahn. Doch wie bewegen sich die Fahrzeuge auf den von Schlaglöchern übersäten Strecken? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Drive Here