Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978

Eigentlich wollte sich Farmer Kitson die Tierarztkosten ersparen, doch nun hat er keine andere Wahl: Sein Mutterschaf ist schwer krank. Nach einer komplizierten Geburt liegt das arme Tier im Sterben. Um dem Schaf einen langen Leidensweg zu ersparen, rät Herriot, es sanft einzuschläfern. Er verabreicht dem Tier eine starke Narkose in der Hoffnung, dass es nicht mehr zu sich kommen wird. Doch zwei Tage später ist das Schaf wieder wohlauf. Farnon beglückwünscht seinen Kollegen zu der neuen Therapiemethode und drängt ihn dazu, diese zu veröffentlichen.

Schauspieler: Carol Drinkwater (Helen Alderson) Mary Hignett (Mrs. Hall) Peter Davison (Tristan Farnon) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Christopher Timothy (James Herriot) John Ronane (Dowson) Michael Graham Cox (Bob Rigby) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Terence Dudley Drehbuch: Brian Clark Kamera: Ken Morgan Musik: Johnny Pearson