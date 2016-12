Servus TV 11:05 bis 11:58 Dokumentation Descending - Abenteuer Tauchen Der Rest der Karte CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Abenteurer Scott Wilson und Andre Dupuis brechen auf, um in die Tiefen der Ozeane abzutauchen. Doch zuvor reisen sie nach Neuseeland, um dort ihren Freund und Abenteurer Ellis Emmett einzuladen, sie zu begleiten. Gleich zu Beginn des Abenteuers gibt es aber Probleme mit dem Kameraequipment und das raue Wetter macht den drei Freunden zu schaffen. Die Forscher Scott Wilson und Ellis Emmett präsentieren ihre aufregenden Erlebnisse mit Humor und tiefgründigem Wissen, und Kameramann Andre Dupois liefert dazu faszinierende, noch nie gesehene Aufnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellis Emmett (Himself) Scott Wilson (Himself) Originaltitel: Descending Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis Altersempfehlung: ab 6