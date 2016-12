Sat.1 23:10 bis 00:05 Krimiserie Castle Bluteid USA 2014 2016-12-19 03:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Chirurg Dr. Eric Mercer wird von einem Killer im Weihnachtsmannkostüm erschossen. Alle Hinweise führen zur Mafiafamilie Scarpella, genauer gesagt zur rechten Hand des Oberhauptes. Boss Scarpella beauftragt Castle persönlich, die Unschuld seines Assistenten zu beweisen. Für die Ermittlungen taucht Castle tief in die Geschäfte der Scarpellas ein und kommt einigen interessanten Tatsachen auf die Spur. Doch seine guten Kontakte zur Mafia bleiben nicht ohne Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Chad Gomez Creasey, Dara Resnik Creasey Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12