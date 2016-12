Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Sturz vom Dach USA 2016 2016-12-19 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alles sieht danach aus, als hätte sich Navy Sergeant Erin Hill das Leben genommen: Sie sprang vom Dach ihres Wohnhauses, was auf einem Überwachungsvideo dokumentiert ist. Doch irgendetwas scheint in dem Haus nicht zu stimmen, denn erst vor kurzem starb ein älterer Mann. Dann entdeckt Abby, dass das Überwachungsvideo gefälscht war. Offensichtlich hat jemand etwas zu verbergen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Wilmer Valderrama (Nick Torres) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Edward Ornelas Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12