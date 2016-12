Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Der geheimnisvolle Anhalter D 2016 16:9 HDTV Merken Die Studentin Karla wird in ihrem Auto von einem unbekannten Mann überrascht. Er zwingt sie, loszufahren. Unter Schock folgt sie seiner Anweisung. Kurz darauf steigt der Mann aus und flüchtet. Zurück lässt er eine Speicherkarte mit brisanten Fotos und - einen sympathischen Eindruck. Karla begibt sich auf die Suche und schlittert in ein Abenteuer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders