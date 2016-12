SWR 22:00 bis 22:45 Show Sag die Wahrheit - Die SWR Rateshow XL D 2016 2016-12-19 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser ganz besonderen Ausgabe von "Sag die Wahrheit" wird nicht nur ein Blick hinter die Kulissen der beliebten Rateshow geworfen, sondern ein SWR Filmteam hat die Kandidaten auch mal von zuhause bis zu ihrem Auftritt im Studio begleitet. Interessant zu beobachten, wie sich drei Menschen in ein und dieselbe Person verwandeln. Aber natürlich gibt es auch wieder spektakuläre Kandidaten: Eine Schlangenfrau mit ihrer Tanzpartnerin, eine ausgewachsene Python. Und in Runde zwei wird es nass und kalt, denn einer der Kandidaten hat den ganzen Rhein durchschwommen von der Quelle bis zur Mündung. Aber nicht zum Vergnügen, sondern im Dienste der Umwelt! Und für Smudo, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni heißt es diesmal: zusammenrücken. Denn sie bekommen Besuch und ihre Ratekünste werden durch einen schlagkräftigen Überraschungsgast erweitert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher (Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin), Ursula Cantieni (Schauspielerin), Pierre M. Krause (Fernsehmoderator, Autor, Humorist und Schauspieler), Smudo (Texter und Rapper) Originaltitel: Sag die Wahrheit - Die SWR Rateshow XL