SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: New York im Advent / Tagesthema: Namensforschung / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Jahresrückblick Winter 2015/2016 / Abenteuer Haushalt: Besser einkaufen - Schokolade und Kakao / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: Steffen Warias D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: New York im Advent Einmal im Leben die Weihnachtseinkäufe in New York erledigen. Für viele ein ganz großer Traum. Was die wenigsten wissen: die Stadt New York ist aus diversen Inseln zusammengesetzt. Strenggenommen liegt nur der Stadtteil Bronx auf dem Festland. Brooklyn und Queens liegen auf Long Island, also einer Insel. Manhattan liegt auf einer Insel. Und Staten Island ist ebenfalls eine Insel im Süden New Yorks. Die meisten Touristen begnügen sich mit Manhattan, denn dort ist alles zu finden, wofür New York berühmt ist - die Skyline, der Central Park, die Wall Street, das Guggenheim Museum, der Broadway, die 5th Avenue und der Time Square. Tagesthema: Namensforschung Mit Dr. Rita Heuser, Akademie der Wissenschaften Es sind die ewig alten Fragen: Wer sind wir? Woher kommen wir? Die Namenforschung ist eine Disziplin, die auf diese Fragen eine Antwort geben kann. Die Bedeutung des eigenen Familiennamens verweist häufig auf die Berufe oder Berufungen der Vorfahren. Einige Namen geben Aufschluss darüber, woher die Familie geografisch stammt. Und gelegentlich geben Familiennamen auch Aufschluss über die Lebensführung eines Vorfahren, beispielsweise, wenn dieser Lustig, Ernst oder gar Bittermann hieß. Dr. Rita Heuser, ihres Zeichens Namenforscherin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, ist zu Gast im Studio, um die Bedeutung der Namen von Zuschauern zu entschlüsseln. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Jahresrückblick Winter 2015/2016 Ein turbulentes Jahr 2016 liegt hinter uns. Zahlreiche Unwetter hat es gegeben, eine Fußballeuropameisterschaft, Olympische Spiele und einiges mehr. Vieles haben wir in Kaffee oder Tee thematisiert. Und doch hat das Kaffee oder Tee Team versucht, auf unterhaltsame und dennoch informative Art die Zuschauer durch den Alltag zu begleiten. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen Schokolade und Kakao Mit Sven Bach, Ernährungsberater aus Stuttgart Fast 10 Kilo verdrücken wir im Jahr an Schokolade und einen nicht unerheblichen Teil davon rund ums Weihnachtsfest. Seelentröster und Glücklichmacher - Aphrodisiakum, all sowas sagt man der Schokolade nach. Sven Bach bringt die Schokolade auf den Prüfstand. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten: Steffen Warias Steffen Warias, Paralympics-Goldmedaillengewinner Mit Steffen Warias blicken wir auf das Jahr 2016 zurück. Der Paralympics-Teilnehmer im Rad-Straßenrennen erlebte im Sommer bei den Spielen in Rio seinen persönlichen sportlichen Höhepunkt: er gewann die Goldmedaille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Dr. Rita Heuser (Akademie der Wissenschaften), Sven Bach (Ernährungsberater aus Stuttgart), Steffen Warias (Paralympics-Goldmedaillengewinner) Originaltitel: Kaffee oder Tee