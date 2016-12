SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Kleine Bahn, ganz groß D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Welt der Miniatureisenbahn umfasst eine riesige Bandbreite unterschiedlichster Modelle und verschiedenster Größen. Der gängigste Maßstab ist 1:87, die sogenannte Spurweite H0. Sehr selten dagegen die Spur 2. Maßstab 1:22,5, bei der die Breite der Gleise 60 Millimeter beträgt. Die Modellbahn "Pastelania" ist eine Märchenbahn in Spur IIm, eine fröhliche Welt voller zarter, verspielter Farben an Häusern und Fahrzeug. Bis 2012 wurde sie im Stuttgarter Königsbau gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik